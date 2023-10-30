Камару Усман: Мне некомфортно драться в среднем весе

Экс-чемпион UFC в весовой категории до 77,1 кг рассказал , что думает о дальнейшей карьере после поражения от Хамзата Чимаева.

«У меня было лишь 10 дней на подготовку. Я показал все, на что способен. Но мне было некомфортно драться в среднем весе. Не исключено, что вернусь в свой родной дивизион. Я боец чемпионского уровня. Пятираундовые поединки за титул в приоритете»

На UFC 294 Камару Усман дебютировал в среднем весе против Хамзата Чимаева и потерпел поражение решением большинства в трехраундовом поединке.

С марта 2019-го по август 2022-й нигериец был чемпионом в полусреднем дивизионе. Всего на счету Камару 20 выигранных поединков и 4 поражения в смешанных единоборствах.