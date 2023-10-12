Де Ла Хойя считает, что Хэйни боится драться с Сепедой

Экс-чемпион мира по боксу в полусреднем дивизионе считает , чтобоится драться против

«Хэйни против Сепеды — это самый интересный поединок в легком весе. Но даже если Девин победит Прогрейса, он все равно не согласится драться с ним. Он боится боя с Уильямом»

Хэйни абсолютный чемпион мира в легком весе. В своем последнем бою он одолел по очкам Василия Ломаченко. В декабре Девин дебютирует первом полусреднем дивизионе против Реджиса Прогрейса.

Сепеда является вторым номером рейтинга легковесов по версии WBA. В активе Уильяма 29 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге. Хэйни тоже еще никому не уступал в карьере. На его счету 30 выигрышей.