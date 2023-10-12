ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    СавиоСавио из «Жироны» внезапно разорвал Ла Лигу на старте сезона. Теперь его ждут в «Ман Сити»
  • 14:47
    • «Ак Барс» в гостях одолел «Амур» и возглавил таблицу Восточной конференции
  • 14:51
    • Экс-тренер «Зенита» может стать президентом «Порту»
    Все новости спорта

    Де Ла Хойя считает, что Хэйни боится драться с Сепедой

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Василий Ломаченко Девин Хэйни
    Экс-чемпион мира по боксу в полусреднем дивизионе Оскар Де Ла Хойя считает, что Девин Хэйни боится драться против Уильяма Сепеды.

    Девин Хэйни (слева)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Девин Хэйни (слева)

    «Хэйни против Сепеды — это самый интересный поединок в легком весе. Но даже если Девин победит Прогрейса, он все равно не согласится драться с ним. Он боится боя с Уильямом»

    Хэйни абсолютный чемпион мира в легком весе. В своем последнем бою он одолел по очкам Василия Ломаченко. В декабре Девин дебютирует первом полусреднем дивизионе против Реджиса Прогрейса.

    Сепеда является вторым номером рейтинга легковесов по версии WBA. В активе Уильяма 29 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге. Хэйни тоже еще никому не уступал в карьере. На его счету 30 выигрышей.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Россия одержать долгожданную победу?
  • Россия — Камерун. Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Молдаване смогут удивить шведов?
  • Швеция — Молдавия. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Румыны привезут три очка из Будапешта
  • Белоруссия — Румыния. Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.35
  • Экспресс дня 12 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Россия — Камерун
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Швеция — Молдавия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Белоруссия — Румыния
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Испания — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Хорватия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Колумбия — Уругвай
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Нидерланды — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Португалия — Словакия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры