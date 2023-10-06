Махачев может подраться с Гейджи в случае победы над Оливейрой

Бывший временный чемпион UFC в легком весе, ныне второй номера рейтинга, является главным кандидатом на поединок с

Менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы россиянина, сообщил, что его клиент готов встретиться с «Хайлайтом» в случае победы над Чарльзом Оливейрой в предстоящем поединке на UFC 294.

«Джастин заслуживает титульного шанса. Ислам тоже очень хочет этого поединка. Гейджи с большей долей вероятности станет следующим противником Махачева»

Ислам Махачев действующий чемпион UFC в легком весе. Его бой против Чарльза Оливейры возглавит кард турнира в Абу-Даби 28 октября.