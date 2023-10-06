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    Махачев может подраться с Гейджи в случае победы над Оливейрой

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Ислам Махачев Чарльз Оливейра Джастин Гейджи
    Бывший временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гейджи, ныне второй номера рейтинга, является главным кандидатом на поединок с Исламом Махачевым.

    Джастин Гейджи
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    Джастин Гейджи

    Менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы россиянина, сообщил, что его клиент готов встретиться с «Хайлайтом» в случае победы над Чарльзом Оливейрой в предстоящем поединке на UFC 294.

    «Джастин заслуживает титульного шанса. Ислам тоже очень хочет этого поединка. Гейджи с большей долей вероятности станет следующим противником Махачева»

    Ислам Махачев действующий чемпион UFC в легком весе. Его бой против Чарльза Оливейры возглавит кард турнира в Абу-Даби 28 октября.

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