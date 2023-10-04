В команде Хрговича недовольны анонсом поединка Усика и Фьюри

Спортивный промоутер, представляющий интересы хорватского профессионального боксера-тяжеловеса выразил недовольство по поводу организации поединка за звание абсолютного чемпиона мира между

«Филип не заслуживает к себе такого отношения. Он является обязательным претендентом, а из-за боя Усик-Фьюри ему придется ждать своего шанса минимум полтора года. Это несправедливо. Хргович напрасно теряет время в своей лучшей форме»

Накануне промоутеры предварительно анонсировали поединок за все пояса в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Их бой может состояться в начале следующего года.

Хргович в августе 2022-го завоевал статус обязательного претендента на титул по версии IBF после победы над Чжаном Чжилэем. Всего на счету хорвата 16 выигранных боев и ни одного поражения в карьере.