Джамалл Хилл: Я разобью Прохазку и Перейру

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе считает , что сумеет победить следующих претендентов на титул в их дивизионе

«Иржи физически более сильный боец, нежели Перейра. У него гораздо больше опыта в ММА. Однако для меня это не проблема. Я разобью их обоих»

На турнире UFC 295 Прохазка и Перейра сразятся за вакантный титул в полутяжелом весе. Иржи в последний раз дрался летом прошлого года. Тогда он выиграл сабмишном у Гловера Тейшейры.

Алекс в дебютном бою в дивизионе до 93 кг на турнире UFC 291 одолел раздельным решением судей Яна Блаховича. После той победы Перейра занял третью позицию в рейтинге полутяжеловесов и получил статус претендента.