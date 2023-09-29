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    Джамалл Хилл: Я разобью Прохазку и Перейру

    Бокс/ММА ММА UFC Ян Блахович Иржи Прохазка Джамал Хилл Алекс Перейра
    Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл считает, что сумеет победить следующих претендентов на титул в их дивизионе Иржи Прохазку и Алекса Перейру.

    Джамал Хилл
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    Джамал Хилл

    «Иржи физически более сильный боец, нежели Перейра. У него гораздо больше опыта в ММА. Однако для меня это не проблема. Я разобью их обоих»

    На турнире UFC 295 Прохазка и Перейра сразятся за вакантный титул в полутяжелом весе. Иржи в последний раз дрался летом прошлого года. Тогда он выиграл сабмишном у Гловера Тейшейры.

    Алекс в дебютном бою в дивизионе до 93 кг на турнире UFC 291 одолел раздельным решением судей Яна Блаховича. После той победы Перейра занял третью позицию в рейтинге полутяжеловесов и получил статус претендента.

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