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    Уайлдер уверен в победе Чарло в бою с «Канело»

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Деонтей Уайлдер Сауль Альварес Джермалл Чарло
    Американский профессиональный боксер-тяжеловес Деонтей Уайлдер выбрал своего фаворита в грядущем поединке между «Канело» и Джермеллом Чарло.

    Деонтей Уайлдер
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    Деонтей Уайлдер

    «Джермелл так долго ждал этого боя. Уверен, что он проявит себя в таком поединке и одержит в нем победу. Несмотря на разницу в габаритах и силу удара, я поставил бы на Чарло»

    Титульный поединок Чарло и «Канело» состоится 30 сентября. Для Джермелла, дравшегося на протяжении всей карьеры в первом среднем весе, данный бой в рамках дивизиона до 76,2 кг станет дебютным.

    В предыдущей встрече американский боксер финишировал в десятом раунде Брайана Кастаньо. Всего в активе Чарло 35 побед, одна ничья и одно поражение на профессиональном ринге.

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