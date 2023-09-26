Уайлдер уверен в победе Чарло в бою с «Канело»

Американский профессиональный боксер-тяжеловес выбрал своего фаворита в грядущем поединке между

«Джермелл так долго ждал этого боя. Уверен, что он проявит себя в таком поединке и одержит в нем победу. Несмотря на разницу в габаритах и силу удара, я поставил бы на Чарло»

Титульный поединок Чарло и «Канело» состоится 30 сентября. Для Джермелла, дравшегося на протяжении всей карьеры в первом среднем весе, данный бой в рамках дивизиона до 76,2 кг станет дебютным.

В предыдущей встрече американский боксер финишировал в десятом раунде Брайана Кастаньо. Всего в активе Чарло 35 побед, одна ничья и одно поражение на профессиональном ринге.