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    Ковингтон: Стрикленд слабый боец, я легко побью его

    Бокс/ММА ММА UFC Исраэль Адесанья Шон Стрикланд Колби Ковингтон Леон Эдвардс
    Следующий претендент на титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон негативно высказался о действующем чемпионе промоушена в среднем дивизионе Шоне Стрикленде.

    Шон Стрикленд
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    Шон Стрикленд

    «В UFC можно ожидать все, что угодно. Поэтому в поражении Адесаньи от Стрикленда нет ничего удивительного. На деле Шон крайне слабый боец с низким IQ. Я легко побью его, если поднимусь в средний вес»

    Колби занимает вторую строчку в рейтинге полусредней весовой категории UFC. 17 декабря «Хаос» встретится в битве за пояс с Леоном Эдвардсом.

    Шон стал чемпионом UFC в среднем весе после победы над Исраэлем Адесаньей единогласным решением судей на турнире в Сиднее, проходившего 10 сентября.

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