Ковингтон: Стрикленд слабый боец, я легко побью его

Следующий претендент на титул UFC в полусреднем весенегативно высказался о действующем чемпионе промоушена в среднем дивизионе

«В UFC можно ожидать все, что угодно. Поэтому в поражении Адесаньи от Стрикленда нет ничего удивительного. На деле Шон крайне слабый боец с низким IQ. Я легко побью его, если поднимусь в средний вес»

Колби занимает вторую строчку в рейтинге полусредней весовой категории UFC. 17 декабря «Хаос» встретится в битве за пояс с Леоном Эдвардсом.

Шон стал чемпионом UFC в среднем весе после победы над Исраэлем Адесаньей единогласным решением судей на турнире в Сиднее, проходившего 10 сентября.