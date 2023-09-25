Джо Джойс открыт для реванша с Даниэлем Дюбуа

Экс-обладатель временного пояса чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO назвал следующего потенциального соперника.

«Выходить на второй бой с Чжаном в короткие сроки было рискованно для меня. Наш поединок был недолгим, поэтому долгого времени на восстановление мне не потребуется. Возможно, моим следующим станет Даниэль Дюбуа. Наш реванш имеет смысл»

Первый бой Дюбуа и Джойса состоялся в ноябре 2020 года. Тогда Даниэль уступил нокаутом в десятом раунде. В последнем бою Дюбуа досрочно проиграл Александру Усику.

Джойс сейчас идет на серии из двух поражений кряду. В апреле этого года Джо проиграл нокаутом Чжану Чжилэю. Реванш также закончился досрочной победой китайского боксера.