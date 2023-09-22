Царукян: Следующий поединок проведу с бойцом из топ-5

Топовый боец легкой весовой категории UFC сообщил , что следующий поединок проведет с соперником из первой пятерки рейтинга.

«Пока что я не могу назвать имя моего оппонента. Скажу так: следующий поединок пройдет против бойца из топ-5. Сейчас мы ведем переговоры о дате и месте»

В последний раз Арман дрался 17 июня 2023 года. Тогда россиянин одолел нокаутом в третьем раунде Хоакина Силву. Царукян идет в UFC на серии из двух побед кряду.

Сейчас он занимает восьмую строчку в рейтинге легкого дивизиона. Всего в активе Армана 20 выигранных поединков и 3 поражения в смешанных единоборствах.