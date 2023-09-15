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    Уиттакер: Адесанья не достоин мгновенного реванша со Стриклендом

    Бокс/ММА ММА UFC Исраэль Адесанья Алекс Перейра Роберт Уиттакер Шон Стрикланд
    Бывший временный чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер считает, что Исраэль Адесанья не должен в ближайшее время драться за пояс против Шона Стрикленда.

    Исраэль Адесанья (слева)
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    Исраэль Адесанья (слева)

    «Он потерял титул второй раз за короткое время. Адесанья не достоин мгновенного реванша со Стриклендом. Если ему дадут шанс вернуть пояс, то это полнейший абсурд»

    На UFC 293 Исраэль Адесанья уступил в титульном поединке в среднем весе Шону Стрикленду единогласным решением судей. По окончании боя новозеландец сообщил о желании устроить незамедлительный реванш.

    Для Адесаньи это поражение стало вторым за год. В конце прошлого года он потерял пояс, проиграв техническим нокаутом Алексу Перейре.

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