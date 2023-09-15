Уиттакер: Адесанья не достоин мгновенного реванша со Стриклендом

Бывший временный чемпион UFC в среднем весе считает , чтоне должен в ближайшее время драться за пояс против

«Он потерял титул второй раз за короткое время. Адесанья не достоин мгновенного реванша со Стриклендом. Если ему дадут шанс вернуть пояс, то это полнейший абсурд»

На UFC 293 Исраэль Адесанья уступил в титульном поединке в среднем весе Шону Стрикленду единогласным решением судей. По окончании боя новозеландец сообщил о желании устроить незамедлительный реванш.

Для Адесаньи это поражение стало вторым за год. В конце прошлого года он потерял пояс, проиграв техническим нокаутом Алексу Перейре.