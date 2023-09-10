Фьюри: Я побью Нганну на ринге, а потом разберусь с ним в ММА

Фрэнсис Нганну Фото: globallookpress.com
«Я побью Нганну на ринге, а потом разберусь с ним в ММА. Фрэнсис далеко не самый лучший борец. Если он пойдет за тейкдауном, то я подловлю его апперкотом, добавлю коленом в голову и финиширую ударом локтем»
28 октября на турнире в Саудовской Аравии Фьюри проведет выставочный боксерский поединок против Нганну. Для камерунца это будет дебют на ринге.
Ранее Фрэнсис был чемпионом UFC в тяжелом весе. У Нганну 17 побед и 3 поражения в ММА. В активе Фьюри 33 выигрыша и одна ничья на профессиональном ринге.