Фьюри: Я побью Нганну на ринге, а потом разберусь с ним в ММА

Действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе уверен , что сумеет победитьв поединке по смешанным единоборствам.

«Я побью Нганну на ринге, а потом разберусь с ним в ММА. Фрэнсис далеко не самый лучший борец. Если он пойдет за тейкдауном, то я подловлю его апперкотом, добавлю коленом в голову и финиширую ударом локтем»

28 октября на турнире в Саудовской Аравии Фьюри проведет выставочный боксерский поединок против Нганну. Для камерунца это будет дебют на ринге.

Ранее Фрэнсис был чемпионом UFC в тяжелом весе. У Нганну 17 побед и 3 поражения в ММА. В активе Фьюри 33 выигрыша и одна ничья на профессиональном ринге.