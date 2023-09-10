ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джон Джонс5 бойцов, которые могли бы стать тройными чемпионами UFC
  • 06:42
    • Винлайн — фрибет всем игрокам до 500 000 рублей
  • 13:51
    • Стали известные стартовые составы на товарищеский матч «Урал» — «Крылья Советов»
  • 07:44
    • Шон Стрикленд новый чемпион UFC в среднем весе
  • 07:14
    • Гауфф выиграла US Open-2023
    Все новости спорта

    Фьюри: Я побью Нганну на ринге, а потом разберусь с ним в ММА

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF ММА UFC Тайсон Фьюри Франсис Нганну
    Действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри уверен, что сумеет победить Фрэнсиса Нганну в поединке по смешанным единоборствам.

    Фрэнсис Нганну
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрэнсис Нганну

    «Я побью Нганну на ринге, а потом разберусь с ним в ММА. Фрэнсис далеко не самый лучший борец. Если он пойдет за тейкдауном, то я подловлю его апперкотом, добавлю коленом в голову и финиширую ударом локтем»

    28 октября на турнире в Саудовской Аравии Фьюри проведет выставочный боксерский поединок против Нганну. Для камерунца это будет дебют на ринге.

    Ранее Фрэнсис был чемпионом UFC в тяжелом весе. У Нганну 17 побед и 3 поражения в ММА. В активе Фьюри 33 выигрыша и одна ничья на профессиональном ринге.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев снесет Джоковича с корта в финале US Open?
  • Медведев — Джокович. Прогноз и ставки
  • 3.36
    •
  • Сербия выиграет титул чемпиона мира?
  • Германия — Сербия. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Ирландия и Нидерланды забьют друг другу
  • Ирландия — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.79
  • Экспресс дня 10 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  3.36
  • Прогноз на матч Медведев — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Германия — Сербия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:40
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ирландия — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.57
  • Прогноз на матч Финляндия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Албания — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Литва — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Португалия — Люксембург
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.20
  • Прогноз на матч Египет — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры