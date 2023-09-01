Рафаэль Дос Аньос бросил вызов Дастину Порье

Бывший чемпион UFC в легкой весовой категориив соцсетях бросил вызов американскому бойцу, нынешнему третьему номеру рейтинга.

«Дастин, я уважаю тебя, как бойца. У меня есть огромное желание провести с тобой поединок. Давай организуем его! Мысли об этом придают мне очень много сил»

Рафаэль сейчас является 11-м номером рейтинга легковесов. В своем предыдущем бою бразилец потерпел поражение судейским решением в рамках полусреднего дивизиона от Висенте Люке.

По окончании того боя Дос Аньос вернулся в категорию до 70,3 кг. Дастин Порье на турнире UFC 291 проиграл нокаутом во втором раунде Джастину Гейджи.