Экс-чемпион UFC Гарбрандт получил вызов от Накамуры

Японский боец смешанных единоборствпосле выступления на турнире в Сингапуре бросил вызов бывшему чемпиону UFC в легчайшем весе

«Кто будет моим следующим соперником? Я бы хотел подраться с Коди Гарбрандтом. Это будет классный поединок. Почему бы UFC не устроить его?»

26 августа Ринья Накамура в поединке легчайшей весовой категории одолел единогласным решением судей Ферни Гарсию. Японец еще не потерпел в своей карьере ни единого поражения. Сейчас в его активе 8 побед.

Гарбрандт должен был драться на турнире UFC 292 против Марио Баутисты, но снялся с боя из-за травмы. В активе Коди 13 выигранных поединков и 5 поражений в ММА.