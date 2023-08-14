Висенте Люке вызвал на поединок Дастина Порье

Американский боец полусреднего дивизиона UFC вызвал на поединок бывшего временного чемпиона в легкой весовой категории

«Я с удовольствием поприветствовал бы Дастина в нашем дивизионе. Мы можем устроить очень яркий поединок. Прекрасно чувствую себя после боя с Дос Аньосом. Я готов к любым вызовам»

Порье на турнире UFC 291 проиграл нокаутом во втором раунде Джастину Гейджи. После той неудачи Дастин опустился со второй на третью строчку в рейтинге легкого дивизиона.

Люке 13 июля одержал победу над экс-чемпионом промоушена Рафаэлем Дос Аньосом единогласным решением судей. Сейчас Висенте занимает десятую позицию в ростере полусредневесов.