Порье: Мы с Гейджи окажемся в больнице, если будем драться 25 минут

Бывший претендент на титул UFC в легкой весовой категории поделился ожиданиями от своего грядущего поединка с

«С момента нашего первого боя мы серьезно спрогрессировали и стали сильнее. Но мне кажется, что наш поединок не должен будет продлиться все 25 минут. Если мы с Джастином будем бить друг друга, все это время, то после боя окажемся в больнице»

Ответный поединок Порье и Гейджи пройдет на турнире UFC 291 в рамках главного события вечера. Их первый бой состоялся в 2018 году и закончился победой Дастина техническим нокаутом.

«Бриллиант» в своей предыдущей встрече одолел удушающим приемом Майкла Чендлера. Гейджи подходит к реваншу с Порье после победы по очкам над Рафаэлем Физиевым.