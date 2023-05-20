Чендлер хочет провести поединок с Махачевым

Бывший претендент на титул в легком весе UFC рассказал , что хочет провести поединок против действующего чемпиона в их дивизионе

«Совсем скоро у меня будет бой с Конором. Я планирую разбить его. Думаю, что после такого мне могут предложить поединок с Махачевым. Это был бы очень громкий бой. Я бы хотел подраться с Исламом»

Бой Чендлера и Макгрегора запланирован на конец августа текущего года. Сейчас Майкл занимает пятую строчку в рейтинге легкой весовой категории UFC.

Ислам недавно провел первую защиту титула в легком весе против Александра Волкановски, победив его единогласным решением судей. Всего в активе россиянина 24 выигранных боя и одно поражение ММА.