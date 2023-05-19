Алмейда — новая угроза для всех тяжеловесов. Бразилец разобрал Розенстрайка за 4 минуты

Жаилтон идет за рекордом Павловича и за поясом

Розенстрайк поплатился за самоуверенность

Перед очным поединком с Алмейдой на UFC Charlotte Розенстрайк занимал девятую позицию в рейтинге тяжелого дивизиона. Однако принимать этот бой суринамец не горел желанием. Он не хотел драться с тем, кто находился ниже него в рейтинге.

В своих интервью Жаирзиньо заявил, что он с легкостью разберет бразильского проспекта, ведь он уровнем гораздо выше. Действительно, определенный набор навыков у суринамца имеется.

Во-первых, это опыт, которого нет у Алмейды, а Розенстрайк — боец, дравшийся с такими мастодонтами, как Фрэнсис Нганну, Джуниор Дос Сантос, Алистар Оверим, Сирил Ган и другие.

Мощнейший удар суринамца является его главным оружием, по сравнению с другими конкурентами. Но ни опыт, ни хорошие навыки в стойке, ни преимущество в весе над Амейдой в 16 кг не помогли Жаирзиньо на UFC Charlotte.

Жаилтон Алмейда против Жаирзиньо Розенстрайка globallookpress.com

Свои ударные навыки реализовать не получилось, и более того Розенстрайк вообще ни разу не сумел попасть должным образом по Жаилтону. Бразилец примерно минуту покружил в клетке вокруг своего соперника, а далее решил заканчивать бой.

Он резко и стремительно влетел в ноги 120-килограммового оппонента, с неся его на землю, как пушинку. Защита от тейкдаунов у Розенстрайка просто нулевая и подняться на ноги Жаилтон ему уже не позволил.

Суринамцу пришлось принять на себя несколько безответных ударов в гранд-энд-паунде. Далее он отдал Алмейде спину, и тот с легкостью задушил его. Вот так за 4 минуты бразильский проспект разобрался с опытным тяжеловесом.

Благодаря победе над Розенстрайком, Жаилтон врывается десятку сильнейших и закрепляется на девятой строчке. Однако потенциал данного бойца явно выше, а значит попадание в топ-5 уже не за горами.

Алмейда идет по пути наименьшего сопротивления

Shamil Abdurakhimov x Jailton «Malhadinho» Almeida | LUTA COMPLETA | UFC Charlotte

Если посмотреть на путь бразильца в UFC, то пока что он не встречался в клетке ни с одним топовым борцом. Антон Туркаль, Паркер Портер, Данило Маркес, Шамиль Абдурахимов и Жаирзиньо Розенстрайк — вот все побитые Алмейдой бойцы.

Причем каждый из них является ярко выраженным ударником. Даже россиянин Абдурахимов родом из Дагестана в своих поединках практически никогда не подключал работу в партере, а дрался в стойке.

Все это к тому, что пока на своем пути Алмейда противостоял только стилистически удобным соперникам. Поэтому очень интересно было бы на него на него посмотреть во встречах с такими же высококлассными борцами в лице Тома Аспиналла и Кертиса Блейдса.

Однако сам Жаилтон уже обозначил своего следующего желаемого оппонента. После победы над Розенстрайком он вызвал на поединок Тая Туивасу — очередного ударника. Австралиец сейчас занимает шестую позицию в рейтинге.

И такой поединок с точки зрения продвижения по карьерной лестницы является грамотным решением. Туиваса не выглядит настолько легкой мишенью, как Розенстрайк.

Но в свое время он испытывал некоторые проблемы в партере против Деррика Льюиса. Поэтому у Жаилтона появляется шанс одержать шестую победу кряду и максимально приблизить себя к титульному поединку.

Бразилец сейчас идет по пути наименьшего сопротивления, и его задача, как можно скорее, завоевать статус претендента. В этом плане он чем-то напоминает Белала Мухаммада, который также грамотно выбирает себе соперников.

Тем не менее, рано или поздно Алмейде придется столкнуться в октагоне с самыми опасными представителями тяжелой весовой категории. Так что самые трудные поединки у перспективного бразильца еще впереди.

Насколько опасен Алмейда для Павловича и Джонса?

Жаилтон Алмейда globallookpress.com

Сейчас в активе Алмейды 5 досрочных побед кряду в UFC и это на один бой меньше, чем у Сергея Павловича. Правда в отличии от Жаилтона россиянин всех своих соперников финишировал в первом раунде.

Но все равно прогресс бразильца просто невероятен. Если учесть, что сейчас самыми обсуждаемыми тяжеловесами являются Сергей Павлович и Джон Джонс, то Алмейду начинают сравнивать именно с ними.

Перед тем, как встретиться с чемпионом и нынешним вторым номером рейтинга, предстоит пройти еще 2-3 соперников. Однако и Павловичу, и Джонсу стоит присмотреться к этому парню.

Чем же так хорош Алмейда? Во-первых, невероятной скоростью в октагоне. Стилистически Жаилтон копирует Хабиба Нурмагомедова и не скрывает об этом. Он называет «Орла» своим кумиром и пытается идти в UFC по его стопам.

Пока что получается очень успешно, и бразильский Хабиб никого не замечает на своем пути. Жаилтон является выходцем из полутяжелого дивизиона, и первый поединок в промоушене против Антона Туркаля проводил в весе до 93 кг.

Поднявшись в тяжелый дивизион, бразилец выглядел на фоне других соперников менее габаритным. Его вес составляет порядка 105 кг, когда большинство конкурентов весит не менее 115.

Однако по сравнению с ними Жаилтон очень подвижный и быстрый, а на его молниеносные проходы в ноги оппоненты не успевают реагировать. Невероятная скорость является главным залогом успеха бразильца. А когда он оказывается сверху в гранд-энд-паунде, его лежащего соперника не спасет уже никакое преимущество в весе.

Стоит отметить, что у Алмейды очень низкие проходы и при таких тейкдаунах есть риск наткнуться на удар коленом. Однако бразилец влетает в ноги с невероятной скоростью и поймать его навстречу очень тяжело.

И все же при всех достоинствах Жаилтона легкой победы над Павловичем и Джонсом точно не будет. Россиянин обладает не только внушительными габаритами, но и неплохой защитой от тейкдаунов.

При этом Сергей очень мощный и физически крепкий парень, которого стянуть на землю задача не из легких, а перевести на канвас такого мастера, как Джон — это и вовсе что-то из-за раздела фантастики.

Дать тяжелый бой Павловичу и Джонсу Алмейда вполне способен. Но говорить сейчас о чемпионстве бразильского Хабиба в тяжелом весе UFC еще рановато.