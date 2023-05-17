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    Хэйни назвал Ломаченко грязным боксером

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Девин Хэйни Василий Ломаченко
    Абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе Девин Хэйни рассказал, что думает про стиль предстоящего соперника Василия Ломаченко.

    Девин Хэйни
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    Девин Хэйни

    «Я видел его бои. Он дерется очень грязно. Это единственное, что он может. Ломаченко попытается повиснуть на мне и нанести несколько ударов в клинче. Но его грязный бокс против меня не сработает. Я сильнее, и поэтому Ломаченко будет уничтожен»

    Титульный поединок Ломаченко и Хэйни пройдет 20 мая на турнире в Лас-Вегасе. Для американца это будет вторая защита всех поясов в качестве абсолютного чемпиона в легком весе.

    В предыдущем своем бою Девин одолел единогласным решением судей Джорджа Камбососа. Всего в активе Хэйни 29 побед и ни одного поражения в карьере.

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