Хэйни назвал Ломаченко грязным боксером

Абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе рассказал , что думает про стиль предстоящего соперника

«Я видел его бои. Он дерется очень грязно. Это единственное, что он может. Ломаченко попытается повиснуть на мне и нанести несколько ударов в клинче. Но его грязный бокс против меня не сработает. Я сильнее, и поэтому Ломаченко будет уничтожен»

Титульный поединок Ломаченко и Хэйни пройдет 20 мая на турнире в Лас-Вегасе. Для американца это будет вторая защита всех поясов в качестве абсолютного чемпиона в легком весе.

В предыдущем своем бою Девин одолел единогласным решением судей Джорджа Камбососа. Всего в активе Хэйни 29 побед и ни одного поражения в карьере.