Фрэнсис Нганну подписал контракт с промоушеном PFL

Бывший чемпион UFC в тяжелой весовой категориисогласовал контракт с промоушеном PFL. Руководство организации уже официально представило камерунского бойца.

Известно, что Нганну проведет свой первый поединок в PFL в 2024 году. До этого времени камерунец планирует подраться по правилам бокса. Также Фрэнсис станет главой недавно созданного отделения PFL Africa.

Напомним, что свой предыдущий поединок Нганну проводил в начале прошлого года против Сирила Гана в UFC. Тогда камерунец выиграл единогласным решением судей, защитив пояс чемпиона в тяжелом весе.

В январе 2023-го камерунец принял решение покинуть UFC. Главная причина ухода Нганну — недостаточные гонорары за поединки.