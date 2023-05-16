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    Фрэнсис Нганну подписал контракт с промоушеном PFL

    Бокс/ММА ММА UFC Бокс PFL Сирил Ган
    Бывший чемпион UFC в тяжелой весовой категории Фрэнсис Нганну согласовал контракт с промоушеном PFL. Руководство организации уже официально представило камерунского бойца.

    Фрэнсис Нганну
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    Фрэнсис Нганну

    Известно, что Нганну проведет свой первый поединок в PFL в 2024 году. До этого времени камерунец планирует подраться по правилам бокса. Также Фрэнсис станет главой недавно созданного отделения PFL Africa.

    Напомним, что свой предыдущий поединок Нганну проводил в начале прошлого года против Сирила Гана в UFC. Тогда камерунец выиграл единогласным решением судей, защитив пояс чемпиона в тяжелом весе.

    В январе 2023-го камерунец принял решение покинуть UFC. Главная причина ухода Нганну — недостаточные гонорары за поединки.

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