Хамзат Чимаев: Усман сильно постарел, настало мое время

Топовый боец полусредней весовой категории UFC в своих соцсетях дал комментарий про бывшего чемпиона их дивизиона

«Ранее Усман был очень хорош. Я уважаю его, как бойца. Он был одним из лучших в мире в нашем спорте. Но со временем Камару сильно постарел. Теперь настало мое время»

Камару Усман на турнире UFC 286 уступил в титульном поединке Леону Эдвардсу большинством судейских решений. Для «нигерийского кошмара» это поражение стало третьим в карьере при 20-ти победах.

Чимаев сейчас занимает четвертую строчку в ростере бойцов полусреднего дивизиона UFC. В активе шведа 12 выигранных поединков и ни одного поражения в ММА.