Де Ла Хойя: «Канело» никогда не побьет Бивола

Легендарный американский профессиональный боксер считает , чтонеспособен победить российского бойца

«Альварес никогда не побьет Бивола. Сауль проиграет ему не только в полутяжелом дивизионе, но и на своей территории. В рамках второго среднего веса Дмитрий будет более подвижным и просто переработает Альвареса»

Первый поединок Бивола и «Канело» проходил в рамках полутяжелого дивизиона в мае 2022-го. Тогда российский боксер одержал победу судейским решением, сохранив свой пояс по версии WBA Super.

Альварес накануне провел очередной бой во втором среднем весе. Мексиканец одолел единогласным решением Джона Райдера, защитив все титулы.