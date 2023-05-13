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    Де Ла Хойя: «Канело» никогда не побьет Бивола

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Дмитрий Бивол
    Легендарный американский профессиональный боксер Оскар Де Ла Хойя считает, что Сауль Альварес неспособен победить российского бойца Дмитрия Бивола.

    Оскар Де Ла Хойя
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    Оскар Де Ла Хойя

    «Альварес никогда не побьет Бивола. Сауль проиграет ему не только в полутяжелом дивизионе, но и на своей территории. В рамках второго среднего веса Дмитрий будет более подвижным и просто переработает Альвареса»

    Первый поединок Бивола и «Канело» проходил в рамках полутяжелого дивизиона в мае 2022-го. Тогда российский боксер одержал победу судейским решением, сохранив свой пояс по версии WBA Super.

    Альварес накануне провел очередной бой во втором среднем весе. Мексиканец одолел единогласным решением Джона Райдера, защитив все титулы.

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