Гаджиев: Евлоев совсем скоро станет чемпионом UFC

Глава отечественного бойцовского промоушена AMC Fight Nights уверен , чтов ближайшее время получит чемпионский пояс UFC.

«Мовсар хорош абсолютно во всем. Чтобы победить его, нужно очень сильно постараться. Сейчас он пребывает в прекрасной форме. Скоро Евлоев станет чемпионом UFC»

Мовсар в предыдущем поединке одолел единогласным решением судей Диего Лопеса. Россиянин пока что располагается на десятой строчке в рейтинге полулегкого дивизиона UFC.

Чемпионом промоушена в весовой категории до 66 кг является Александр Волкановски. Следующую защиту пояса австралиец должен провести против Яира Родригеза.