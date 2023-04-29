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    Энтони Смит: У Перейры возникнут проблемы в полутяжелом весе

    Бокс/ММА ММА UFC
    Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжелом весе Энтони Смит прокомментировал переход в их дивизион экс-обладателя пояса в среднем дивизионе Алекса Перейры.

    Энтони Смит
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    Энтони Смит

    «В среднем весе габариты Перейры были главным его оружием. Но у нас в полутяжах Алекс потеряется на фоне Блаховича, Ракича и Анкалаева. У Перейры возникнут большие проблемы в весе до 93 кг. Не стоит забывать, что здесь еще и много борцов. Тот же Анкалаев легко переведет на канвас Перейру, который ранее дрался только с боксерами и кикбоксерами»

    В своем предыдущем поединке Алекс потерпел поражение нокаутом во втором раунде от Исраэля Адесаньи. Бразилец потерял титул чемпиона в среднем весе и объявил о переходе в полутяжелый дивизион.

    Всего в активе Перейры 7 побед и 2 поражения в профессиональной карьере в смешанных единоборствах. В UFC бразилец дебютировал 6 ноября 2021 года.

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