Энтони Смит: У Перейры возникнут проблемы в полутяжелом весе

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжелом весе прокомментировал переход в их дивизион экс-обладателя пояса в среднем дивизионе

«В среднем весе габариты Перейры были главным его оружием. Но у нас в полутяжах Алекс потеряется на фоне Блаховича, Ракича и Анкалаева. У Перейры возникнут большие проблемы в весе до 93 кг. Не стоит забывать, что здесь еще и много борцов. Тот же Анкалаев легко переведет на канвас Перейру, который ранее дрался только с боксерами и кикбоксерами»

В своем предыдущем поединке Алекс потерпел поражение нокаутом во втором раунде от Исраэля Адесаньи. Бразилец потерял титул чемпиона в среднем весе и объявил о переходе в полутяжелый дивизион.

Всего в активе Перейры 7 побед и 2 поражения в профессиональной карьере в смешанных единоборствах. В UFC бразилец дебютировал 6 ноября 2021 года.