Нганну близок к подписанию контракта с ONE FC

Президент бойцовского промоушена ONE FC сообщил о возможном подписании контракта с бывшим чемпионом UFC в тяжелом дивизионе

«Скоро весь мир узнает интересные новости про Нганну. Мы уже общались с Фрэнсисом, и он в ожидании предложения о контракте от ONE FC. Но не думаю, что в нашем промоушене ему будет легко. У нас есть очень серьезный конкурент для него в лице Анатолия Малыхина»

Напомним, что в январе текущего года камерунский боец покинул UFC ввиду недостаточной финансовой компенсации за поединки. В последнем своем бою Фрэнсис одолел единогласным решением судей Сирила Гана.

За тот поединок Нганну заработал 600 тысяч долларов. Общий доход камерунского бойца за 7 лет выступлений в UFC составил 3,3 млн. долларов.