Тодд Дюбуф: Бой Джошуа-Фьюри — самое яркое противостояние в тяжелом весе

Энтони Джошуа Фото: globallookpress.com
«Бой Джошуа-Фьюри — самое яркое противостоянии в истории тяжелого дивизиона. Это очень громкая вывеска. Надеюсь, что мы сумеем организовать их встречу»
Накануне у Тайсона сорвался поединок против Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира. Джошуа может стать следующим оппонентом Фьюри.
На данный момент «цыганский король» является чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC. В своем последнем поединке Фьюри одолел техническим нокаутом в десятом раунде Дерека Чисору.