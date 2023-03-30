Тодд Дюбуф: Бой Джошуа-Фьюри — самое яркое противостояние в тяжелом весе

, являющийся президентом промоутерской компании Top Rank, рассказал , что думает об организации боксерского поединка между

«Бой Джошуа-Фьюри — самое яркое противостоянии в истории тяжелого дивизиона. Это очень громкая вывеска. Надеюсь, что мы сумеем организовать их встречу»

Накануне у Тайсона сорвался поединок против Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира. Джошуа может стать следующим оппонентом Фьюри.

На данный момент «цыганский король» является чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC. В своем последнем поединке Фьюри одолел техническим нокаутом в десятом раунде Дерека Чисору.