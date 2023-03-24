Стал известен следующий соперник Армана Царукяна в UFC

Как сообщает пресс-служба UFC, стало известно, с кем и когда проведет свой следующий поединок российско-армянский боец, выступающий в легком весе.

Его оппонентом будет Ренато Мойкано, занимающий на данный момент 13-ю позицию в рейтинге, а встреча состоится 30 апреля.

Бразильский боец в предыдущем поединке одолел Брэда Ридделла в первом раунде удушающим приемом. Всего в активе Мойкано 17 побед, одна ничья и 5 поражений в карьере.

Царукян в последний раз выступал 17 декабря 2022-го в бою с Дамиром Исмагуловым, которого одолел единогласным решением. Сейчас Арман занимает восьмое место в рейтинге легковесов.