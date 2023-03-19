Веттори победил Долидзе единогласным решением судей на UFC 286

В рамках главного карда турнира UFC 286 в поединке в средней весовой категории встречались

Их бой продлился все 3 раунда, а победу единогласным решением судей одержал итальянец. Таким образом, Марвин прервался винстрик грузина из четырех выигранных встреч кряду.

В преддверии очного поединка Веттори и Долидзе располагались в рейтинге дивизиона до 83,9 кг на четвертой и девятой позициях соответственно. Всего в активе Марвина 26 боев в профессиональном карьере.

На счету Веттори 19 побед, 6 поражений и одна ничья. У Долидзе 12 выигранных встреч и 2 проигранных поединка.