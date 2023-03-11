Джонс деклассировал Гана за 2 минуты. В тяжелом весе UFC теперь новый король

Теперь Джонс не только чемпион UFC в тяжелом весе, но лидер рейтинга Р4Р

Джонс вообще не почувствовал Гана

Титульный поединок в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Сирилом Ганом был одним из самых ожидаемых событий этого года в UFC. Фанаты смешанных единоборств рассчитывали увидеть в октагоне настоящую рубку.

Предпосылки к яркому бою однозначно были, ведь в клетку выходили, действительно, выдающиеся бойцы. Джонс является самым молодым чемпионом в истории промоушена.

Ранее на протяжении долгого времени он никого и близко не подпускал к титулу в полутяжелом дивизионе. Что касается Сирила, то он был в преддверии данной встречи первым номером рейтинга в тяжах и проходил на своем пути практически всех оппонентов.

Француз казался тем, кто сумеет остановить Джонса. Однако на деле все получилось совсем иначе. Выйдя в клетку, Джон сразу же занял центр октагона и начал атаковать своего соперника.

Джон Джонс и Сирил Ган globallookpress.com

Была удивительно то, что американец пытался доминировать стойке над таким высококлассным ударником, как Ган. А Сирил в это время просто кружил вокруг оппонента и пытался найти шанс для собственной атаки.

Но Джон и не стал затягивать этот поединок надолго, решив сразу же перевести соперника на канвас. Буквально первый тейкдаун со стороны американца оказался успешным и Гану пришлось обороняться.

Француз попытался подняться, но Джонс ему этого не позволил. «Костяной» почувствовал вкус крови, а в таких моментах он никогда не отпускает свою жертву. Ган оказался в крайне невыгодной позиции.

Он был прижат спиной к сетке и вдобавок находился в сидячем положении. Увидев, что есть возможность закончить встречу досрочно, Джонс сразу же закинул левую руку на шею своего соперника.

В столь неудобной ситуации шансов выбраться у Сирила не было абсолютно никаких. Француз практически сразу постучал, и на этом титульный поединок был закончен. Джон стал восьмым бойцом в истории промоушена кому удалось завоевать второй пояс.

«Костяной» в очередной раз доказал свое величие

Джон Джонс globallookpress.com

Для «Костяного» эта победа стала уже 27-й в карьере при единственном поражении, полученном дисквалификацией еще на ранних этапах выступлений в UFC. В преддверии данной встречи Джонс говорил, что если Ган окажется под ним, то больше не встанет.

Американец сдержал свое слово, одержав убедительную победу над очень опасным соперником. Сирил до этого момента еще никому не проигрывал досрочно. Всего в его карьере было только одно поражение в титульнике прошлого года против Фрэнсиса Нганну.

То, как француз действовал стойке, явно внушало доверие перед очередным боем за пояс. После поражения от Нганну он одержал очень яркую победу нокаутом в третьем раунде над Тайем Туивасой.

Сирил считался чуть ли не самым опасным соперником для Джонса, потому как его молниеносные удары отправили на канвас уже не одного бойца. Но в клетке француз не показал даже четверти всех своих возможностей.

Джонс не позволил ему сделать абсолютно ничего. Форма американца в данном поединке была настоящей загадкой, потому как свой последний бой он проводил еще 3 года назад против Доминика Рейеса.

К тому же, многие эксперты не верили в успех «Костяного» хотя бы потому, что это был его дебют в тяжелом весе. История помнит немало чемпионов, которые поднимались за вторым поясом в более высокую категорию и проигрывали.

Ярким тому примером является недавний поединок Александра Волкановски против Ислама Махачева. Также еще можно вспомнить и бой Исраэля Адесаньи против Яна Блаховича. Несмотря на то, что они дали чемпионам более высоких категорий сильную конкуренцию, отобрать у них пояс так и не смогли.

Но Джон Джонс — это боец совершенно другого уровня. У него нет страхов и он не признает авторитетов. Джонс выходит в октагон и просто делает свою работу. На UFC 285 «Костяной» вновь всем доказал, что является величайшим бойцом в истории смешанных единоборств.

И как можно с этим не согласиться после того, как Джон вышел в клетку впервые за 3 года и за 2 минуты задушил первого номера тяжелого дивизиона?

Миочич будет следующей целью Джонса

UFC 285: Джон Джонс — Слова после боя

Сразу после победы над Сирилом Ганом Джонс узнал имя следующего соперника. В рамках первой защиты титула американцу предстоит встретиться с бывшим чемпионом тяжелого дивизиона Стипе Миочичем.

После такого декласса на прошедшем турнире в Лас-Вегасе вряд ли у кого-то теперь останутся сомнения о том, кто выиграет предстоящий поединок. С точки зрения конкурентности гораздо интереснее было бы посмотреть на Джонса в бою с победителем пары Павлович-Блейдс.

Все-таки Миочичу уже 40 лет и с момента его предыдущего поединка против Фрэнсиса Нганну прошло уже 2 года. Возможно, Стипе попадет под каток и закончит также, как и Ган.

Но UFC отдает должное за его былые заслуги, а с точки зрения афиши данный поединок выглядит очень привлекательно. На этот раз Джон будет явным фаворитом. У него есть преимущество в возрасте и размахе рук, а также за ним колоссальная поддержка со стороны фанатов.

Вдобавок, уверенности придает столь яркая победа над Ганом, а это значит, что Джонс в очередной раз пойдет вперед и будет действовать первым номером. Шансов на успех у Миочича практически нет.

Сейчас «Костяной» является не только чемпионом тяжелого дивизиона, но и лидером рейтинга вне зависимости от весовых категорий. Успех в последнем поединке позволил Джонсу взобраться на первую строчку в Р4Р и кажется, что в статусе лучшего бойца мира американец будет находиться еще, как минимум, пару лет.