Александр Красюк: Усик согласен отдать 60% всех доходов Фьюри, если тот победит

, являющийся промоутером действующего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе, в своих соцсетях предложил новый вариант распределения доходов в бою между его клиентом и

«Мы очень хотим этого боя. Поэтому готовы отдать 60% всех доходов в пользу Тайсона в том случае, если он сумеет выиграть у Александра»

Накануне представители Фьюри сообщили, что не согласны распределить гонорары за бой с Александром Усиком поровну. Тайсон намерен получить себе большую долю, чем его соперник.

Предварительно поединок Фьюри и Усика за звание абсолютного чемпиона мира по боксу был запланирован на 29 апреля текущего года. Пока что Александр и Тайсон еще ни разу не проигрывали на профессиональном ринге.