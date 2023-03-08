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    Александр Красюк: Усик согласен отдать 60% всех доходов Фьюри, если тот победит

    Бокс/ММА Бокс WBC WBA IBF Тайсон Фьюри
    Александр Красюк, являющийся промоутером действующего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Александра Усика, в своих соцсетях предложил новый вариант распределения доходов в бою между его клиентом и Тайсоном Фьюри.

    Александр Усик
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    Александр Усик

    «Мы очень хотим этого боя. Поэтому готовы отдать 60% всех доходов в пользу Тайсона в том случае, если он сумеет выиграть у Александра»

    Накануне представители Фьюри сообщили, что не согласны распределить гонорары за бой с Александром Усиком поровну. Тайсон намерен получить себе большую долю, чем его соперник.

    Предварительно поединок Фьюри и Усика за звание абсолютного чемпиона мира по боксу был запланирован на 29 апреля текущего года. Пока что Александр и Тайсон еще ни разу не проигрывали на профессиональном ринге.

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