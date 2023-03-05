Джон Джонс завоевал титул чемпиона UFC в тяжелом весе, финишировав Сирила Гана

сумел одолетьв рамках титульного противостояния в главном бою вечера на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе.

Американец задушил оппонента в первом раунде. Для Джона это был первый поединок в дивизионе до 120 кг. Ранее на протяжении большей части своей карьеры он выступал в полутяжелом дивизионе.

Таким образом, Джонс завоевал свой второй чемпионский титул в UFC. Для него эта победа стала 27-й в карьере при одном поражении.

Сирил Ган проиграл во второй раз. Ранее он уступал только Фрэнсису Нганну в начале прошлого года. К поединку с Джонсом Ган подходил в качестве первого номера рейтинга тяжелого дивизиона.