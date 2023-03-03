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    Тайсон Фьюри хочет, чтобы его брат Томми провел реванш против Джейка Пола

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри
    Действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри считает, что его младший сводный брат Томми Фьюри должен провести ответный поединок против Джейка Пола.

    Тайсон Фьюри
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    Тайсон Фьюри

    «Томми устроил настоящую шумиху вокруг этого поединка. За ним наблюдали не только пресса, но и мировые звезды. Также надо отдать должное и Джейку Полу. В ринге он был лучше, чем я ожидал. Так что болельщики однозначно заслужили реванша»

    Боксерский поединок Джейка Пола и Томми Фьюри состоялся в ночь с 26 на 27 февраля в Саудовской Аравии. Их встреча продлился все 8 раундов.

    Победу в бою одержал Томми Фьюри раздельным решением судей. Для Пола это было первое поражение после шести выигранных поединков в ринге.

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