Тайсон Фьюри хочет, чтобы его брат Томми провел реванш против Джейка Пола

Действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе считает , что его младший сводный братдолжен провести ответный поединок против

«Томми устроил настоящую шумиху вокруг этого поединка. За ним наблюдали не только пресса, но и мировые звезды. Также надо отдать должное и Джейку Полу. В ринге он был лучше, чем я ожидал. Так что болельщики однозначно заслужили реванша»

Боксерский поединок Джейка Пола и Томми Фьюри состоялся в ночь с 26 на 27 февраля в Саудовской Аравии. Их встреча продлился все 8 раундов.

Победу в бою одержал Томми Фьюри раздельным решением судей. Для Пола это было первое поражение после шести выигранных поединков в ринге.