Майкл Биспинг: Бои Фьюри с Усиком и Джонс против Нганну для меня будут самыми ожидаемыми в 2023-м

Экс-чемпион UFC в среднем весе, а ныне спортивный комментаторв своих соцсетях рассказал, каких боев он ждет больше всего в следующем году.

«Конечно, в 2023-м будут бои, которых ожидаешь больше всего. Для себя я выделил 2 таких поединка. Первый — это противостояние Александра Усика и Тайсона Фьюри. Второй — бой Нганну и Джонса»

Напомним, что Александр Усик и Тайсон Фьюри должны оспорить звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе ближе к началу весны следующего года.

Также в UFC планируют организовать поединок между Фрэнсисом Нганну и Джоном Джонсом, на кону которого будет стоять титул промоушена в дивизионе до 120 кг.