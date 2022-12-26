Джош Эммет: Хабиб и Джонс однозначно лучшие бойцы в истории ММА

Следующий претендент на звание временного чемпиона UFC в полулегком дивизионе рассказал , кого считает лучшими бойцами за всю историю.

«Я не могу выбрать одного. У меня есть 2 кандидата на звание лучшего. Первый — это Хабиб, который доминировал в легком весе. Второй — Джон Джонс. Они однозначно лучшие бойцы за всю историю ММА»

Хабиб Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения в карьере, выиграв все 29 поединков по правилам смешанных единоборств. Ранее «Орел» был обладателем титула в легком весе.

Джон Джонс является самым молодым чемпионом UFC в истории промоушена. На счету американца только одно поражение, полученное из-за дисквалификации ввиду запрещенного удара.