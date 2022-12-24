Рой Джонс об Усике: Для победы над Фьюри ему не хватает взрыва

Экс-обладатель чемпионских поясов по боксу в четырех дивизионах рассказал , чего не хватаетдля победы надв предстоящем поединке.

«Пока что я склоняюсь к победе Фьюри. Усик классный боксер, но ему не хватает взрыва. Если бы он сочетал это качество с ударной техникой, то у него было больше шансов на успех. А как ему еще победить? Вы видели Фьюри? Он просто огромен»

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри должен состояться до середины марта 2023 года.

Оба боксера подходят к очной битве без единого поражения в профессиональной карьере. Фьюри в последнем бою досрочно одолел Дерека Чисору, у Усик в августе победил Энтони Джошуа.