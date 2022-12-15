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    Экс-чемпион UFC Коди Гарбрандт подерется с Хулио Арсе в марте 2023-го

    Бокс/ММА ММА UFC
    Как сообщают представители UFC, промоушен анонсировал поединок с участием бывшего чемпиона в легчайшем дивизионе Коди Гарбрандта.

    Коди Гарбрандт
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    Коди Гарбрандт

    31-летний американец сразится с Хулио Арсе на турнире UFC 285, который состоится 4 марта 2023 года. Пока что неизвестно в каком весе может пройти данный поединок.

    В своем последнем бою в дивизионе до 56 кг Коди потерпел поражение нокаутом в первом раунде от Кая Кара-Франса. Всего в активе Гарбрандта 12 побед и 5 проигрышей.

    Хулио на UFC 281 единогласным решением уступил Монтелу Джексону. Всего на счету Арсе 18 побед и 6 поражений в карьере в рамках боев по смешанным единоборствам.

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