Энтони Джошуа: Чувствую себя стариком и думаю, что скоро закончу свою карьеру

Британский профессиональный боксер-тяжеловес, являющийся экс-чемпионом мира, намекнул на то, что его спортивная карьера близится к завершению.

«У меня есть цели, которых мне хочется достичь. Но я ощущаю себя стариком и понимаю, что моя спортивная карьера скоро может закончиться. Это время пролетело слишком быстро»

В данный период времени Джошуа идет на серии из двух поражений кряду. В сентябре прошлого года он по мнению всех трех рефери проиграл Александру Усику.

Прошедшим летом Энтони в матч-реванше уступил украинцу раздельным решением судей. До первой встречи с Усиком Джошуа был чемпионом мира сразу по четырем версиям.