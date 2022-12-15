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    Энтони Джошуа: Чувствую себя стариком и думаю, что скоро закончу свою карьеру

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа
    Британский профессиональный боксер-тяжеловес Энтони Джошуа, являющийся экс-чемпионом мира, намекнул на то, что его спортивная карьера близится к завершению.

    Энтони Джошуа
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    Энтони Джошуа

    «У меня есть цели, которых мне хочется достичь. Но я ощущаю себя стариком и понимаю, что моя спортивная карьера скоро может закончиться. Это время пролетело слишком быстро»

    В данный период времени Джошуа идет на серии из двух поражений кряду. В сентябре прошлого года он по мнению всех трех рефери проиграл Александру Усику.

    Прошедшим летом Энтони в матч-реванше уступил украинцу раздельным решением судей. До первой встречи с Усиком Джошуа был чемпионом мира сразу по четырем версиям.

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