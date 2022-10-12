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    Оскар Де Ла Хойя о Биволе: «Он не умеет работать под прессингом. Рамирес может его нокаутировать»

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России
    Экс-чемпион мира по боксу в первом среднем весе Оскар Де Ла Хойя рассказал, что думает о россиянине Дмитрии Биволе.

    Хильберто Рамирес
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    Хильберто Рамирес

  • Оскар Де Ла Хойя
  • Экс-чемпион мира по боксу в первом среднем весе
  • Бивол очень высококлассный боксер, однако он не умеет работать под прессингом. Тот же «Канело» в бою против него действовал одиночными ударами, а Рамирес будет бить серийно. Если он не попадет одним ударом, то следующие обязательно долетят до цели. Хильберто может нокаутировать Бивола

    • Хильберто Рамирес и Дмитрий Бивол оспорят титул чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA 5 ноября на турнире в Абу-Даби.

    Оба соперника еще ни разу не уступали в своей карьере. На счету Бивола 20 выигранных поединков, а в активе Рамиреса 44 победы на профессиональном ринге.

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