Оскар Де Ла Хойя о Биволе: «Он не умеет работать под прессингом. Рамирес может его нокаутировать»

Экс-чемпион мира по боксу в первом среднем весе рассказал , что думает о россиянине

Оскар Де Ла Хойя Экс-чемпион мира по боксу в первом среднем весе Бивол очень высококлассный боксер, однако он не умеет работать под прессингом. Тот же «Канело» в бою против него действовал одиночными ударами, а Рамирес будет бить серийно. Если он не попадет одним ударом, то следующие обязательно долетят до цели. Хильберто может нокаутировать Бивола

Хильберто Рамирес и Дмитрий Бивол оспорят титул чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA 5 ноября на турнире в Абу-Даби.

Оба соперника еще ни разу не уступали в своей карьере. На счету Бивола 20 выигранных поединков, а в активе Рамиреса 44 победы на профессиональном ринге.