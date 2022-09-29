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    Тайсон Фьюри: «Джо Джойс лучший тяжеловес, не считая меня»

    Бокс/ММА Бокс Тайсон Фьюри WBC WBO WBA IBF
    Действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри в своих соцсетях высказался о соотечественнике Джо Джойсе.

    Тайсон Фьюри
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    Тайсон Фьюри

  • Тайсон Фьюри
  • Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC
  • Недавно я пересматривал бои тяжеловесов, и скажу, что Джо Джойс, не считая меня, лучший боксер в данном дивизионе. Побьет ли он меня? Я думаю, что рано или поздно мы выясним, кто из нас сильнее

    • Напомним, что Тайсон Фьюри и Джо Джойс еще ни разу не проигрывали в своей карьере. Сейчас в активе «цыганского короля» 32 победы и одна ничья на профессиональном ринге.

    На счету Джойса 15 выигранных боев и ни одного проигрыша. В своем последнем бою Джо нокаутировал в 11-м раунде Джозефа Паркера.

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