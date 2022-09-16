Фергюсон потерпел очередное фиаско в бою с Диасом. 5 поражений подряд — это повод задуматься о завершении карьеры

Время «Эль-Кукуя» ушло и 5 поражений намекают об уходе из UFC

Тони уже не тот, что раньше

Долгое время «Эль-Кукуй» был одним из самых обсуждаемых персонажей в UFC. За счет своей нестандартности и непредсказуемости Тони и удалось выбиться в топы в самом конкурентном дивизионе промоушена.

Разрезающие локти и работа в партере вторым номером — это 2 фишки благодаря, которым Фергюсон сумел на своем пути пройти многих звезд. К тому же, Тони всегда славился своей невероятной стойкостью и, казалось, что этого парня отправить в нокаут просто невозможно.

Но время неумолимо идет вперед и с возрастом Фергюсон растерял все свои кондиции. Сейчас от былого Тони практически ничего не осталось и затянувшаяся серия неудач намекает на то, что эпоха «Эль-Кукуя», действительно, уже ушла.

Джастин Гэтжи vs Тони Фергюсон: Вспоминаем бой

В последний раз американец побеждал в июне 2019 года и тогда на UFC 238 ему удалось одолеть Дональда Серроне техническим нокаутом. 3 года назад превосходная форма Фергюсона вряд ли у кого-то могла вызвать сомнения и на тот момент он являлся временным чемпионом UFC в легком весе.

Тогда Тони страстно желал боя против Хабиба Нурмагомедова и предполагалось, что именно «Эль-Кукуй» будет самым серьезным конкурентом для непобедимого россиянина. Как раз, титульный поединок против «Орла» должен был состояться на UFC 249.

Однако в последний момент стало известно, что Хабиб Нурмагомедов не сможет принять участие в турнире и за плохого самочувствия после весогонки. Причем подобная ситуация случилась уже не в первый раз и Тони в открытую начал заявлять, что россиянин просто боится встречи с ним.

«Эль-Кукую» пришлось драться против Джастина Гейджа и ту встречу Фергюсон проиграл. Пожалуй, именно 9 мая 2020 года и можно считать началом падения Тони, ведь с тех пор американец в UFC больше не побеждал.

О бое с Диасом

Нейт Диас globallookpress.com

После четырех неудач в боях с Гейджи, Дариушем, Оливейрой и Чендлером Тони решил попробовать свои силы в полусреднем дивизионе. На прошедшем турнире UFC 279 «Эль-Кукуй» должен был в со главном событии вечера драться с китайским бойцом Ли Джинлиангом.

Однако из-за провальной весогонки Хамзата Чимаева в расписании произошли изменения и в итоге Тони Фергюсон встретился с Нейтом Диасом. Поединок двух ветеранов приковал к себе особое внимание и болельщики от такого поворота событий были просто в восторге.

Смена соперника опять сыграла злую шутку и вновь «Эль-Кукуй» не сумел продемонстрировать себя должным образом. Тони лишь пытался показать, что с ним все в порядке, но на деле же его финты и постоянная смена направлений не приносили никакой пользы.

Диас же, в свою очередь, был полностью расслабленным и его джебы регулярно доходили до цели. Уже после первого раунда на лице Тони проглядывались серьезные повреждения, а во второй пятиминутке Нейт продолжил разбивать своего оппонента.

Было видно, что «Эль-Кукуй» солидно потерял в скорости и все его движения Диас предугадывал заранее. Но главной ошибкой Фергюсона стал тот самый проход в ноги в четвертом раунде.

Сам тейкдаун оказался удачным, однако Тони не пойми зачем засунул голову прямо под руку Нейта. Диас не упустил возможности задушить своего соперника и в итоге Фергюсон во второй раз подряд проиграл досрочно.

По лицу Тони было видно, что он обескуражен своим выступлением, но при этом американец не собирается останавливаться. Впрочем, 5 поражений кряду вызывают очень серьезные вопросы о том, как теперь будет разворачиваться карьера «Эль-Кукуя».

Что будет дальше и стоило ли вообще подниматься в полусредний вес?

Тони Фергюсон globallookpress.com

Несмотря на очередную неудачу, Фергюсон не хочет заканчивать свою карьеру. Тони намерен продолжить выступать в полусреднем весе, но сейчас складывается такое впечатление, что хорошего из этого точно ничего не выйдет.

Если «Эль-Кукуй» не сумел победить, уходящего на пенсию, Нейта Диаса, то против кого он сможет выстоять в дальнейшем? После поражения Тони опустился на 15 строчку в рейтинге и очередной апсет грозит тем, что он и вовсе выпадет из топа.

Видно, что возраст очень сильно ударил по физическим кондициям Фергюсона и в свои 38 американец в октагоне выглядят практически беспомощным. Кажется, что сейчас самый лучший расклад для «Эль-Кукуя» — это завершить свою карьеру.

В глазах болельщиков даже после пяти поражений кряду Тони является настоящим героем. Как показывают последние выступления, Фергюсон уже не в состоянии радовать фанатов своими громкими победами.

Если так пойдет и дальше, то Тони будут раз за разом отправлять в нокаут даже дебютанты промоушена, чего видеть уж точно не хотелось бы. Но кажется, что сам Фергюсон не дорожит своей статистикой и 5 поражений подряд ни разу не заставили его задуматься о завершении карьеры.

Впрочем, в случае еще одной или двух неудач Дана Уайт может намекнуть «Эль-Кукую» на выход из промоушена. В UFC от бойцов, прежде всего, требуют результата, но после фиаско в поединке с Диасом стало ясно, что прежнего Тони Фергюсона никто и никогда больше не увидит.