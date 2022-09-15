Действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO Александр Усик заявил
, что хочет подраться с Деонтеем Уайлдером
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Александр УсикЧемпион мира по боксу в тяжелом весеФьюри сам бегает и не хочет устроить этот бой. Мне все равно, что он выбрал именно Джошуа. Моя задача продолжать драться дальше, и я бы хотел встретиться с Деонтеем Уайлдером. Готов подраться с ним даже в США
Александр Усик в своем последнем поединке раздельным решением судей одолел Энтони Джошуа. Всего в активе украинца 20 побед и ни одного поражения.
Деонтей Уайлдер ранее был чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBC. После предстоящего поединка с Робертом Хелениусом американец готов подписать контракт о новом бое.