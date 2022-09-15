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    Александр Усик заявил, что хочет подраться с Деонтеем Уайлдером

    Бокс/ММА WBC Бокс WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Энтони Джошуа
    Действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO Александр Усик заявил, что хочет подраться с Деонтеем Уайлдером.

    Александр Усик
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    Александр Усик

  • Александр Усик
  • Чемпион мира по боксу в тяжелом весе
  • Фьюри сам бегает и не хочет устроить этот бой. Мне все равно, что он выбрал именно Джошуа. Моя задача продолжать драться дальше, и я бы хотел встретиться с Деонтеем Уайлдером. Готов подраться с ним даже в США

    • Александр Усик в своем последнем поединке раздельным решением судей одолел Энтони Джошуа. Всего в активе украинца 20 побед и ни одного поражения.

    Деонтей Уайлдер ранее был чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBC. После предстоящего поединка с Робертом Хелениусом американец готов подписать контракт о новом бое.

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