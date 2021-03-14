Умер экс-чемпион мира по боксу Марвин Хаглер

, бывший абсолютный чемпион мира по боксу в среднем весе американец, умер в возрасте 66 лет.

Об этом сообщила его супруга Кей Хаглер на странице официального фан-клуба боксера в Facebook. Причины смерти американского экс-спортсмена пока неизвестны.

Хаглер являлся одним из лучших бойцов в среднем весе за всю историю бокса. Он становился чемпионом мира WBC в среднем весе (1980-1987), чемпионом мира WBA в среднем весе (1980-1987), чемпионом мира IBF в среднем весе (1983-1987). «Боец года» по версии журнала The Ring 1983 и 1985 гг. Член Международного зала славы бокса (IBHOF) с 1993 г., член Мирового зала славы бокса (WBHOF) с 1992 г.

Он провел 67 боев на профессиональном ринге. В его активе 62 победы (52 нокаута) при трех поражениях и двух ничьих.