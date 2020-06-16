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    Поветкин вошел в десятку лучших тяжеловесов по версии The Ring

    Бокс WBC WBO WBA IBF Александр Поветкин Тайсон Фьюри Энтони Джошуа
    Журнал The Ring на своем официальном сайте опубликовал свежую версию рейтинга лучших тяжеловесов.

    Александр Поветкин
    Александр Поветкин

    Чемпионом по версии журнала стал обладатель пояса WBC британец Тайсон Фьюри.

    На первой строчке рейтинга расположился обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO еще один британец Энтони Джошуа, опередивший своего соотечественника Диллиана Уайта и бывшего чемпиона мира по версии WBC американца Деонтея Уайлдера.

    Россиянин Александр Поветкин занял шестое место.

    Лучшие боксеры тяжелой весовой категории:

    Чемпион — Тайсон Фьюри
    1. Энтони Джошуа
    2. Диллиан Уайт
    3. Деонтей Уайлдер
    4. Луис Ортис
    5. Энди Руис
    6. Александр Поветкин
    7. Джозеф Паркер
    8. Майкл Хантер
    9. Оскар Ривас
    10. Кубрат Пулев. 0

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