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    Бой Поветкина и Уайта перенесен на июль

    Бокс WBC Александр ПоветкинКоронавирус в спорте
    Боксерский поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом был перенесен.

    Александр Поветкин
    Александр Поветкин

    Встреча россиянина и временного чемпиона мира по версии WBC запланирована на июль, рассказал Андрей Рябинский.

    «Да, к сожалению, распространяющийся вирус вносит свои коррективы, в Англии предприняты серьезные меры по борьбе с его распространением, и, как и ожидалось, бой Саши и Диллиана будет перенесен.

    Мы абсолютно согласны с этим решением наших британских партнеров, это единственное возможное действие в данной ситуации», — сказал Рябинский в интервью «Мир Бокса».

    Бой должен был состояться 2 мая в Манчестере. Из-за пандемии коронавируса до конца апреля проводить любые спортивные мероприятия запрещено. 0

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