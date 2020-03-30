Бой Поветкина и Уайта перенесен на июль

Боксерский поединок между российским боксероми британцембыл перенесен.

Встреча россиянина и временного чемпиона мира по версии WBC запланирована на июль, рассказал Андрей Рябинский.

«Да, к сожалению, распространяющийся вирус вносит свои коррективы, в Англии предприняты серьезные меры по борьбе с его распространением, и, как и ожидалось, бой Саши и Диллиана будет перенесен.

Мы абсолютно согласны с этим решением наших британских партнеров, это единственное возможное действие в данной ситуации», — сказал Рябинский в интервью «Мир Бокса».

Бой должен был состояться 2 мая в Манчестере. Из-за пандемии коронавируса до конца апреля проводить любые спортивные мероприятия запрещено. 0