Бетербиев нокаутировал украинца Гвоздика и завоевал второй чемпионский пояс

Российский боксеродержал победу надв поединке за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.

Бетербиев уверенно разобрался с украинцем Top Rank 1000 Фрибет для всех Забрать!

В начале поединка небольшого преимущества добился Бетербиев, за которым с небольшим перевесом остались первые два раунда. Последующие два отрезка прошли в равной борьбе.

В девятом раунде россиянин активизировался и пошел вперед. В десятой трехминутке случилась развязка. Бетербиеву удалось несколько раз попасть акцентированными ударами, отправив Гвоздика сначала в один нокдаун, а затем во второй. Вскоре после этого Бетербиеву удалось нанести решающий удар и оформить победу техническим нокаутом.

Бетербиев защитил титул IBF и завладел поясом WBC, который принадлежал Гвоздику. Российский чемпион одержал 15-ю подряд победу нокаутом, а украинец потерпел первое поражение в карьере. 0