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    Бетербиев нокаутировал украинца Гвоздика и завоевал второй чемпионский пояс

    WBC IBF
    Российский боксер Артур Бетербиев одержал победу над Александром Гвоздиком в поединке за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.

    Бетербиев уверенно разобрался с украинцем
    Бетербиев уверенно разобрался с украинцем

    В начале поединка небольшого преимущества добился Бетербиев, за которым с небольшим перевесом остались первые два раунда. Последующие два отрезка прошли в равной борьбе.

    В девятом раунде россиянин активизировался и пошел вперед. В десятой трехминутке случилась развязка. Бетербиеву удалось несколько раз попасть акцентированными ударами, отправив Гвоздика сначала в один нокдаун, а затем во второй. Вскоре после этого Бетербиеву удалось нанести решающий удар и оформить победу техническим нокаутом.

    Бетербиев защитил титул IBF и завладел поясом WBC, который принадлежал Гвоздику. Российский чемпион одержал 15-ю подряд победу нокаутом, а украинец потерпел первое поражение в карьере. 0

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