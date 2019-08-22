Россиянин Федосов может стать соперником Усика

Андрей Федосов
boxingscene.com
Промоутер Усика Александр Красюк подтвердил информацию BoxingScene о том, что Федосов согласился на бой с украинцем, однако отметил, что решение еще не принято:
«Пока неправда, что Усик проведет бой с Федосовым. Федосову поступило предложение, и он дал свое согласие. Но кроме него есть еще несколько кандидатур. В том числе и Карлос Такам», — сказал Красюк сайту Tribuna.com.
Он также добавил, что имя соперника Усика будет объявлено до конца недели.
Ранее планировалось, что Усик проведет бой с Такамом, однако камерунец сменил промоутера и может отказаться от поединка.
Отметим, что бой Усика запланирован на 12 октября. Украинец дебютирует в супертяжелом весе. 0