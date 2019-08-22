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    Россиянин Федосов может стать соперником Усика

    Российский боксер Андрей Федосов (31-3, 25 KO) может стать следующим соперником экс-абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 KO).

    Андрей Федосов
    Андрей Федосов

    Промоутер Усика Александр Красюк подтвердил информацию BoxingScene о том, что Федосов согласился на бой с украинцем, однако отметил, что решение еще не принято:

    «Пока неправда, что Усик проведет бой с Федосовым. Федосову поступило предложение, и он дал свое согласие. Но кроме него есть еще несколько кандидатур. В том числе и Карлос Такам», — сказал Красюк сайту Tribuna.com.

    Он также добавил, что имя соперника Усика будет объявлено до конца недели.

    Ранее планировалось, что Усик проведет бой с Такамом, однако камерунец сменил промоутера и может отказаться от поединка.

    Отметим, что бой Усика запланирован на 12 октября. Украинец дебютирует в супертяжелом весе. 0

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