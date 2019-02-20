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    Стал известен следующий соперник Ломаченко

    WBA WBO
    Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко проведет следующий бой 12 апреля, сообщает Boxrec.

    Василий Ломаченко
    Василий Ломаченко
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    Как стало известно изданию, соперником украинца станет британец Энтони Кролла.

    Изначально Ломаченко планировал встретиться с чемпионом IBF Ричардом Комми, но ганец повредил руку в титульном бою против Исы Чаниев.

    На счету Кроллы 34 победы при шести поражениях и трех ничейных результатах. Британец выиграл три последних боя после двух подряд поражений от Хорхе Линареса. Ломаченко выиграл 12 боев в профи при одном поражении.

    Отметим, что поединок состоится в Staples Center в Лос-Анджелесе. 0

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