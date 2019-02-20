Стал известен следующий соперник Ломаченко

Василий Ломаченко
mmasyn.com
Как стало известно изданию, соперником украинца станет британец Энтони Кролла.
Изначально Ломаченко планировал встретиться с чемпионом IBF Ричардом Комми, но ганец повредил руку в титульном бою против Исы Чаниев.
На счету Кроллы 34 победы при шести поражениях и трех ничейных результатах. Британец выиграл три последних боя после двух подряд поражений от Хорхе Линареса. Ломаченко выиграл 12 боев в профи при одном поражении.
Отметим, что поединок состоится в Staples Center в Лос-Анджелесе. 0