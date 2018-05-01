Поветкин сохранил лидерство в рейтинге WBA

Российский тяжеловессохранил за собой лидерство в рейтинге WBA, сообщает пресс-служба организации.

Второе место занимает пуэрториканец Фрес Окендо, третьим идет американец Джаррелл Миллер.

Еще один представитель России Александр Устинов располагается на десятой строчке.

Пояс чемпиона WBA в тяжелом весе принадлежит немцу Мануэлю Чарру, в то время как поясом суперчемпиона владеет британец Энтони Джошуа.

Россиянин Мурат Гассиев является объединенным чемпионом по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе. Чемпионом WBA «в отпуске» – его соотечественник Денис Лебедев.

Россиянин Дмитрий Бивол является обладателем чемпионского титула WBA в полутяжелом весе.

Лидерами рейтинга WBA в других весовых категориях являются Федор Чудинов (второй средний вес) и Эдуард Трояновский (первый полусредний вес).