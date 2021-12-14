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    «Лига Ставок» выпустила свой NFT-токен. Первой из БК в России

    Букмекеры Лига Ставок
    Букмекерская контора «Лига Ставок» объявила о выпуске первого российского NFT-токена среди букмекеров — «Золотой Джекпон».

    «Золотой Джекпон»
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    «Золотой Джекпон»

    Что такое NFT-токен (невзаимозаменяемый токен): это уникальная криптографическая единица, сертификат. Если проще, то это картинка (или видео), которую нельзя скопировать в рамках одной среды. У каждой такой единицы есть свой номер, на обладание которым выдается сертификат.

    «Лига Ставок» выпустила свой токен — «Золотой Джекпон» — на бирже OpenSea, одном из крупнейших маркетплейсов таких токенов, основанных на блокчейне Ethereum.

    Сам токен — это видеоролик с рекламой флагманской акции букмекера. Уникальный номер токена: 0255222782. Посмотреть на него можно на самой бирже.

    Интересно, что сам токен — равносильный джекпон, среди обладателей которых «Лига Ставок» более года планирует разыгрывать общий призовой фонд в 400 млн рублей.

    На момент написания заметки, по сообщениям БК, разыграно уже около 24 млн рублей.

    Чтобы принять участие в розыгрыше нужно делать ставки на сумму от 500 рублей. Чем больше при этом коэффициент ставки, тем больше очков получает участник. Среди игроков, набравших большей всего очков, проходит розыгрыш призового фонда.

    Выиграть 400 млн.

    Таким образом, акция нацелена не только на новых игроков, но и на тех, кто уже давно с «Лигой Ставок».

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