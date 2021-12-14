«Лига Ставок» выпустила свой NFT-токен. Первой из БК в России

Что такое NFT-токен (невзаимозаменяемый токен): это уникальная криптографическая единица, сертификат. Если проще, то это картинка (или видео), которую нельзя скопировать в рамках одной среды. У каждой такой единицы есть свой номер, на обладание которым выдается сертификат.
«Лига Ставок» выпустила свой токен — «Золотой Джекпон» — на бирже OpenSea, одном из крупнейших маркетплейсов таких токенов, основанных на блокчейне Ethereum.
Сам токен — это видеоролик с рекламой флагманской акции букмекера. Уникальный номер токена: 0255222782. Посмотреть на него можно на самой бирже.
Интересно, что сам токен — равносильный джекпон, среди обладателей которых «Лига Ставок» более года планирует разыгрывать общий призовой фонд в 400 млн рублей.
На момент написания заметки, по сообщениям БК, разыграно уже около 24 млн рублей.
Таким образом, акция нацелена не только на новых игроков, но и на тех, кто уже давно с «Лигой Ставок».