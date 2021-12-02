В России запустился новый легальный букмекер — Астрабет

2 декабря 2021 года в России начала работу новая букмекерская контора

Учредителем БК стало ООО «Спортрадар», работающее по лицензии ФНС № 33 от 13 февраля 2020 года.

Астрабет выбрал для черно-салатово-белые цвета в своем оформлении:

Логотип Астрабет Астрабет

Новая контора запустилась на известной платформе 1х, на которой в России уже работают 1хСтавка и Мелбет.

На момент написания заметки редакция LiveSport.Ru констатирует, что коэффициенты в Астрабет и 1хСтавке одинаковые .

Из заявленных акций БК — бонус до 10 000 рублей и кешбэк со ставок 12% в конце месяца. Механику бонусных предложений еще предстоит проверить, к тому же на сайте пока нет подробного описания.

Астрабет обещает мгновенное пополнение счета и вывод за 15 минут. На старте доступны основные платежные средства: карты, электронные кошельки и Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay.

Минимальная сумма пополнения баланса — 100 рублей, минимальная ставка — 10 рублей.

В первый день работы Астрабет на сайте не были найдены трансляции событий. Ссылки на приложения для смартфонов отсутствуют. Мобильная версия сайта полнофункциональна.

Астрабет — 21-й легально работающий в России букмекер. Ранее в 2021 году российский рынок покинули 888 и bwin. В мае работу начала Bet365. Около года формально работает, но не регистрирует новых клиентов Poolbet.

LiveSport.Ru внимательно изучит новую букмекерскую контору и поделится своим мнением в полноценном обзоре в ближайшие дни.