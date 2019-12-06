«Марафонбет» — первый в истории титульный партнер «Манчестер Сити»

Новое важное партнёрство, ориентированное на мужской и женский составы команд, основано на 18 месяцах сотрудничества с «Марафонбет» в качестве официального глобального беттинг-партнёра.
Логотип «Марафонбет» будет нанесён на тренировочную форму первого состава мужской и женской команд «Манчестер Сити».
Официальный запуск партнёрства состоялся сегодня в футбольной академии «Манчестер Сити», где игроки Серхио Агуэро, Бернарду Силва, Джемма Боннер и Меган Кэмпбелл вместе с главным тренером Хосепом Гвардиолой представили новую тренировочную форму команды.
Сотрудничество «Манчестер Сити» и «Марафонбет» началось летом 2018, с тех пор они объединили усилия для реализации нескольких захватывающих мероприятий для болельщиков. «Марафонбет» стал ключевым элементом матчей «Манчестер Сити» для зрителей как на «Этихад Стэдиум», так и по всему миру.
Не так давно «Марафонбет» также отметил запуск в Нигерии, организовав совместно с «Манчестер Сити» трофейный тур клуба, представив все шесть трофеев, завоёванных мужской и женской командами в прошлом сезоне, для болельщиков в стране. 0