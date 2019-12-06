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    «Марафонбет» — первый в истории титульный партнер «Манчестер Сити»

    Новости букмекеров
    «Манчестер Сити» объявил, что «Марафонбет» стал первым в истории клуба титульным партнёром.

    «Манчестер Сити» и «Марафонбет»
    «Манчестер Сити» и «Марафонбет»

    Новое важное партнёрство, ориентированное на мужской и женский составы команд, основано на 18 месяцах сотрудничества с «Марафонбет» в качестве официального глобального беттинг-партнёра.

    Логотип «Марафонбет» будет нанесён на тренировочную форму первого состава мужской и женской команд «Манчестер Сити».

  • Омар Беррада
  • Исполнительный директор «Манчестер Сити»
  • Первый титульный партнёр «Манчестер Сити» — это значимый шаг для клуба, и мы рады, что им станет наш действующий партнёр «Марафонбет». 18 месяцев сотрудничества были чрезвычайно позитивными для обеих сторон, и мы с удовольствием признаём этот успех, расширяя наше партнёрство

    • Официальный запуск партнёрства состоялся сегодня в футбольной академии «Манчестер Сити», где игроки Серхио Агуэро, Бернарду Силва, Джемма Боннер и Меган Кэмпбелл вместе с главным тренером Хосепом Гвардиолой представили новую тренировочную форму команды.

  • Наталья Заводник
  • Генеральный директор «Марафонбет»
  • Для нас большая честь быть официальным глобальным беттинг-партнёром «Манчестер Сити» в один из самых захватывающих периодов за историю клуба. Мы предлагаем болельщикам по всему миру возможность воспользоваться нашими незабываемыми предложениями, конкурсами и уникальными возможностями, и сегодня «Марафонбет» рад укрепить наше партнёрство, став первым в истории клуба титульным партнёром

    • Сотрудничество «Манчестер Сити» и «Марафонбет» началось летом 2018, с тех пор они объединили усилия для реализации нескольких захватывающих мероприятий для болельщиков. «Марафонбет» стал ключевым элементом матчей «Манчестер Сити» для зрителей как на «Этихад Стэдиум», так и по всему миру.

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    • Не так давно «Марафонбет» также отметил запуск в Нигерии, организовав совместно с «Манчестер Сити» трофейный тур клуба, представив все шесть трофеев, завоёванных мужской и женской командами в прошлом сезоне, для болельщиков в стране. 0

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